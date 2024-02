« Stranger Things » : Joseph Quinn (Eddie Munson) s’apprête à jouer dans un film d’horreur

Bien loin du jeune guitariste fan de métal qu’il incarnait dans la série « Stranger Things », l’acteur Joseph Quinn, 30 ans, interprète aujourd’hui un travailleur newyorkais dans le prequel de la saga horrifique « Sans un bruit ». Le comédien britannique sera notamment entouré de Lupita Nyong’o, Djimon Hounsou, Alex Wolff et Denis O’Hare. Sans oublier Frodon, le compagnon à quatre pattes de Sam (Lupita Nyong’o), qui sera joué par un beau chat blanc.

Joseph Quinn prêtait ses traits au jeune Eddie Munson qui a laissé une empreinte indélébile dans l’esprit des amateurs de la série à succès « Stranger Things ». Si son rôle a laissé des traces c'est parce que l’épisode de sa disparition a largement suscité l’engouement des spectateurs. On le retrouve donc dans un même registre puisque l’acteur doit fuir à nouveau des monstres dans « Sans un bruit : jour 1 ».

« Sans un bruit : jour 1 » : de quoi ça parle ?

Dans les deux premiers films, réalisés par John Krasinski (aka Jim dans « The Office »), on retenait notre souffle devant les mésaventures d’une famille isolée dans la campagne. Un endroit où il est mpossible d'émettre le moindre son, sous peine d’attirer des créatures terrifiantes et de finir dévoré. Dans « Sans un bruit : jour 1 », on remonte dans le temps et on assiste aux prémices de l’invasion de la Terre par ces monstres. Depuis New York, Sam (Lupita Nyong’o) va devoir survivre dans une ville dévastée, accompagnée de son chat. Découvrez dès à présent la première bande-annonce :