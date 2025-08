Steven Knight : avant "Peaky Blinders" et James bond, son improbable succès mondial

Steven Knight, créateur de "Qui Veut Gagner Des Millions ?"

Mais si sa carrière en tant que scénariste est depuis longtemps reconnue, ce n’est pas au cinéma ou dans une série télé que le britannique a signé son plus gros coup. Connu en France pour avoir été animé par Jean-Pierre Foucault, l’émission "Qui Veut Gagner Des Millions ?" est en fait d’origine britannique. Le programme originel, "Who Wants To Be a Millionaire ?", a été inventé par David Briggs, Mike Whitehill et... Steven Knight.

Le fameux quiz de culture général est devenu, depuis sa première diffusion le 4 septembre 1998, une référence. Théâtre de moments cultes comme l’arrogant coup de fil du gagnant John Carpenter à son père lors de l’ultime question, ou encore le fameux : "C’est votre dernier mot ?" de Jean-Pierre Foucault, l’émission a été adapté dans plus d’une centaine de pays.