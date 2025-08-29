"Star Wars : Starfighter" : une première image de Ryan Gosling et Flynn Gray dévoilée

Un casting XXL

Aux côtés de Ryan Gosling et du jeune Flynn Gray, aperçu dans la série phénomène "Mercredi", les fans retrouveront un casting impressionnant. Sur le site officiel de la franchise, l’équipe annonce : Amy Adams, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman ou encore Daniel Ings aux côtés des deux protagonistes principaux. Un mélange d’acteurs confirmés et d'étoiles montantes réunis pour offrir une aventure inédite dans la galaxie lointaine.

Côté intrigue, le film réalisé par Shawn Levy se déroulera environ cinq ans après l’ascension de Skywalker, mais racontera une histoire totalement indépendante avec de nouveaux héros et un univers élargi.

Dans le communiqué, le cinéaste s'est confié sur ce projet exceptionnel : "je ressens un profond enthousiasme et un profond honneur à l'idée de commencer le tournage de Star Wars: Starfighter. Rejoindre cette galaxie narrative avec des collaborateurs aussi brillants, à l'écran comme en dehors, est une expérience inoubliable", explique-t-il.

Le tournage a officiellement débuté au Royaume-Uni et la sortie est programmée pour le 28 mai 2027.