"Star Wars : Starfighter" : une première image de Ryan Gosling et Flynn Gray dévoilée

Les fans de "Star Wars" ont de quoi se réjouir. Ce jeudi 28 août, Lucasfilm et le réalisateur Shawn Levy ont levé un peu plus le voile sur le casting du prochain volet dans son intégralité à travers un communiqué et un cliché noir et blanc exaltant. On y aperçoit Ryan Gosling et Flynn Gray, côte à côte, assis sur ce qui semble être un landspeeder. Une première image qui affole déjà la toile
Un casting XXL
Aux côtés de Ryan Gosling et du jeune Flynn Gray, aperçu dans la série phénomène "Mercredi", les fans retrouveront un casting impressionnant. Sur le site officiel de la franchise, l’équipe annonce : Amy Adams, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman ou encore Daniel Ings aux côtés des deux protagonistes principaux. Un mélange d’acteurs confirmés et d'étoiles montantes réunis pour offrir une aventure inédite dans la galaxie lointaine.
Côté intrigue, le film réalisé par Shawn Levy se déroulera environ cinq ans après l’ascension de Skywalker, mais racontera une histoire totalement indépendante avec de nouveaux héros et un univers élargi.
Dans le communiqué, le cinéaste s'est confié sur ce projet exceptionnel : "je ressens un profond enthousiasme et un profond honneur à l'idée de commencer le tournage de Star Wars: Starfighter. Rejoindre cette galaxie narrative avec des collaborateurs aussi brillants, à l'écran comme en dehors, est une expérience inoubliable", explique-t-il.
Le tournage a officiellement débuté au Royaume-Uni et la sortie est programmée pour le 28 mai 2027.