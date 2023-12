« Star Academy » : le plus beau cadeau de Noël

Le mercredi est un jour particulier pour les élèves de la « Star Academy ». Chaque semaine, les trois élèves les moins convaincants sont nominés, et devront vendre chèrement leur peau afin de ne pas être éliminés, et quitter l’aventure.

Danse, chant, les participants à l’émission sont soumis à des exercices de plus en plus rudes dans le but de se montrer à la hauteur des espérances des professeurs et du jury. Cette semaine a été marquée par la présence dans le jury des membres originaux de la première édition : Armande Altaï, Oscar Sisto, Christophe Pinna ou encore le chorégraphe culte Kamel Ouali.

Ce mercredi, les élèves ont pu s’entretenir directement avec le directeur de l’école Michaël Goodman dans l’enceinte du château. Il a commencé par présenter les noms des trois nominés de la semaine : Candice, qui n’a malheureusement pas été au top de sa forme, prise d’une angine, Djebril qui n’avait pas appris les paroles de la chanson qu’il devait interpréter ainsi qu’Axel.