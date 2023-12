« Squid Game » : Netflix a annoncé le développement d’un jeu vidéo

Netflix subit de plus en plus de concurrence. Les plateformes de streaming arrivées après le géant au N rouge renforcent leurs catalogues ! Malgré une hausse des abonnements en cette fin d’année 2023, le service de vidéos en ligne subit des controverses à propos notamment de ses formules d’abonnement de plus en plus chères, et l’ajout de la publicité.

Pour diversifier son contenu, Netflix développe depuis quelques temps une branche dédiée aux jeux vidéo mobile. Après avoir fait l’acquisition fin novembre de la trilogie des « GTA », l'entreprise américaine a communiqué le programme des jeux qui intégreront la plateforme en 2024.