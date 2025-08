"Spider-Man : Brand New Day" : Tom Holland dévoile les premières images du tournage

Dans les commentaires de la publication, les fans sont fous de joie. "Ce costume est SPECTACULAIRE", s'exclame l'un d'eux sur Instagram. "J'ai trop hâte de voir ce film", renchérit un autre.

"Spider-Man : Brand New Day" : quel casting et synopsis ?

Si l’on sait encore très peu de choses au sujet du nouveau "Spider-Man", il semble déjà prometteur. Tom Holland a confié lors d'une interview pour le Rich Roll Podcast, qu’il a été conquis par le scénario du film à la lecture des ébauches de script : "Je l'ai lu il y a trois semaines et cela m'a vraiment mis le feu aux poudres, a raconté l'interprète de Peter Parker. Zendaya et moi nous sommes assis et l'avons lu ensemble, et nous nous sommes parfois dit dans le salon : 'C'est un vrai film qui mérite le respect des fans.' Il nous reste encore quelques détails à régler avant de pouvoir vraiment démarrer, mais c'est excitant."

Côté casting, Zendaya (Mary Jane) et Jacob Batalon (Ned) feront leur grand retour, tout comme Mark Ruffalo et Jon Bernthal qui reprendront les rôles de Hulk et du Punisher. Ils seront accompagnés d’une nouvelle comédienne : Sadie Sink, révélée dans la série phénomène "Stranger Things".

"Spider-Man : Brand New Day" est attendu en salles le 29 juillet 2026.