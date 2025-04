"Spider-Man Beyond the Spider-Verse" : la sortie du film une nouvelle fois repoussée

Il faudra faire preuve d’encore un peu de patience avant de pouvoir découvrir "Spider-Man Beyond the Spider-Verse" sur grand écran. À l'origine prévue pour le 29 mars 2024, la sortie du film a été repoussée une première fois en 2026, en raison de conflits liés à la conclusion du second opus. Et voici qu'aujourd'hui, mardi 1er avril 2025, nous apprenons que la suite des aventures de Miles Morales ne devrait finalement pas arriver dans les salles obscures avant juin 2027 ! Soit presque quatre ans après sa date de sortie initiale...

"Nous savons à quel point cette franchise est importante pour le public. C'est pour cette raison que nous ne voulions pas nous dépêcher", ont déclaré le producteur Phil Lord et les réalisateurs Bob Persichetti et Justin K. Thompson au CinemaCon avant d’ajouter : "Nous avons donc décidé de prendre le temps dont nous avions besoin pour être sûrs de bien réussir ce que nous voulions faire."

"Spider-Man Beyond the Spider-Verse" : les premières images dévoilées

Malgré tout, l’équipe du film n’a pas laissé les fans sur leur faim. En effet, ils en ont profité pour dévoiler une demi-douzaine d'images de ce troisième et dernier volet. On y voit notamment le héros Miles Morales, Gwen Stacy et le Rôdeur.