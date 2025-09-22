"Spider-Man 4" : victime d’un accident, Tom Holland sera absent "pendant un certain temps"

Il en faudra plus pour arrêter l’homme araignée. Alors que Tom Holland s’est blessé lors d’une cascade ratée sur le tournage de "Spider-Man : Brand New Day" et a été pris en charge pour une légère commotion cérébrale, son père vient de donner des nouvelles rassurantes.

Interrogé sur l’état de santé du fiancé de Zendaya, Dominic Holland confirme qu’il sera absent "pendant un certain temps". Une pause par mesure de précaution qui ne devrait néanmoins pas impacter la suite du tournage. Ce lundi, une réunion entre Sony, qui produit le quatrième volet des aventures de Peter Parker, et les studios Marvel doit avoir lieu à ce sujet.

Pour rappel, "Spider-Man : Brand New Day" est attendu dans les salles obscures à la fin du mois de juillet 2026. L’action reprendra après les événements de "No Way Home", lorsque le monde a oublié l'identité de Peter Parker, y compris son meilleur ami Ned (Jacob Batalon) et MJ (Zendaya).