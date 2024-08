« Sonic 3 » : une bande annonce explosive avec Shadow

Le plus rapide des hérissons va bientôt électriser les salles obscures. « Sonic 3 » sort le 18 décembre prochain en France et mettra en scène un personnage culte du jeu vidéo, Shadow. La première bande-annonce de « Sonic 3 », mise en ligne ce mardi 27 août, permet de découvrir un premier aperçu du fameux hérisson noir doublé dans la version originale par le légendaire Keanu Reeves. Voici le synopsis officiel, dévoilé par le studio Paramount:

« Sonic, Knuckles et Tails se retrouvent face à un nouvel adversaire, Shadow, mystérieux et puissant ennemi aux pouvoirs inédits. Dépassée sur tous les plans, la Team Sonic va devoir former une alliance improbable pour tenter d’arrêter Shadow et protéger notre planète. »