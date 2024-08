Après « Fabricant de larmes » et « A Family Affair », c’est le film « The Life List » ou en français « Demain est un autre jour », qui s’apprête à rejoindre la, désormais, longue liste de teen movies présents sur Netflix. Intrigue, casting et date de sortie, on vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur « The Life List ».

L’adaptation d’un roman à succès

Adapté du roman éponyme de Lori Nelson Spielman, le film nous plongera dans la vie d’Alex Rose, une jeune femme dont la mère l'encourage à accomplir les choses qu'elle voulait faire dans sa vie d'après une liste écrite lorsqu'elle était enfant. Commence alors un voyage qui l’emmènera à la découverte de l’amour, de secrets de famille et de sa propre identité. Une aventure qui devrait à la fois nous faire rire et pleurer, selon le communiqué de la plateforme de streaming.

Au casting de ce long-métrage, dont la date de sortie n'a pas encore été déterminée, on retrouvera Sofia Carson, héroïne du film à succès de Netflix « Nos Coeurs Meurtris » au côté de Nicholas Galitzine. Elle donnera cette fois-ci la réplique à Connie Britton (« Friday Night Lights », « The White Lotus »), Kyle Allen (« The Path », « West Side Story ») et Sebastian de Souza (« Normal People », « The Great »).