"Shrek 5" : la suite du film d’animation une nouvelle fois repoussée à 2027

Repoussé encore et encore… Alors que les fans de l’ogre vert attendent fébrilement la suite de "Shrek", Universal et DreamWorks Animation ont une fois de plus repoussé la sortie du cinquième volet de la saga. Initialement prévue pour l’été 2026, la date du film d’animation a été une première fois décalée au mois de décembre. "Shrek 5" est désormais attendu le 30 juin 2027 dans les salles obscures.

Si aucune raison officielle n’a été communiquée, le média Variety suggère une stratégie commerciale de la part de Universal. En effet, le studio mise traditionnellement sur les sorties estivales pour ses films d'animation, à l'image des succès "Moi, moche et méchant", "Dragons" ou plus récemment "Super Mario Bros. le film".

Pour rappel, Mike Myers, Cameron Diaz et Eddie Murphy reprennent tous les trois du service pour doubler Shrek, Fiona et l’Âne dans la version originale de "Shrek 5". Le long-métrage marquera également l’arrivée de Zendaya dans le rôle de Felicia, la fille adolescente du couple d’ogres. Rendez-vous donc dans deux ans pour découvrir la suite des aventures de Shrek et ses amis.