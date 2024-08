Shannen Doherty : comment Jason Priestley a annoncé la terrible nouvelle au casting de « Beverly Hills 90210 »

Jenie Garth particulièrement émue par la mort de Shannen Doherty

Une situation particulièrement émouvante pour l’actrice qui a expliqué : « Le plus dur pour moi, c'est que cela fait deux personnes de notre cast original ». « Bien sûr, il y a eu également, Paul Waigner et Jessica Klein [producteurs de la série] et d'autres qui sont décédés, poursuit l'actrice. Mais c'est vrai que nous étions un petit groupe, et deux ont disparu. Et j'ai vraiment du mal à m'y faire... », a-t-elle détaillé en faisant référence au décès de Luke Perry, l'acteur qui incarnait Dylan McKay dans la série.

Un sentiment palpable dans son hommage à Shannen Doherty publié sur Instagram le 15 juillet dernier. « Je n'ai pas encore digéré l'immense chagrin causé par la perte de mon amie de longue date, Shannen, que j'ai souvent décrite comme l'une des personnes les plus fortes que j'aie jamais connues. […] Elle était courageuse, passionnée, déterminée, très aimante et généreuse. Elle me manquera et je l'honorerai toujours profondément dans mon cœur et dans mes souvenirs. », a-t-elle écrit en légende de photos datant du tournage de « Beverly Hills ». Un tendre message qu’elle concluait en adressant ses pensées aux proches de l’actrice.