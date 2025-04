"Severance" : combien de temps va-t-il falloir attendre pour découvrir la saison 3 ?

Après trois ans d'attente, les fans de la série "Severance" ont enfin pu apprécier une saison 2 dense et prenante, dont le dernier épisode "Cold Harbor", forcément très attendu, a été diffusé ce vendredi 21 mars sur Apple TV+. Renouvelant le succès de la première saison, ce nouveau chapitre de la création de Dan Erickson, s'il répond à de nombreuses questions, ouvre également sur une saison 3 que les adeptes de "Severance" attendent désormais de pied ferme. Qu'ils se rassurent, l'attente devrait être moins longue que la précédente.

C'est en tout cas ce que Ben Stiller a assuré récemment dans le podcast New Heights. Interrogé par Travis Kelce qui lui demandait s'il allait devoir attendre trois ans de plus pour voir la troisième saison, l'acteur et producteur américain a tenu à le rassurer : "Non ce n'est pas ce qui est prévu, certainement pas", a répondu Ben Stiller qui signe la réalisation de la série, précisant que des annonces seraient faites sur le sujet très prochainement.