Série "Harry Potter" : un acteur emblématique de la saga reprend son rôle

Pour rappel, le comédien incarnait également le gobelin Bank Teller (dans "Harry Potter à l'école des sorciers") ou encore Gripsec (dans "Harry Potter et les reliques de la mort").

Un casting 5 étoiles

D'autres personnages emblématiques avaient déjà été annoncés ces derniers mois. La plateforme HBO a ainsi officiellement confirmé la présence de John Lithgow (Albus Dumbledore), Paapa Essiedu (Rogue), Johnny Flynn (Lucius Malefoy) ou encore Janet McTeer (Minerva McGonagall)

Le tournage de la série "Harry Potter" a commencé en août, dans les studios de Warner Bros. de Leavesden, au nord de Londres. Sortie prévue en 2027.