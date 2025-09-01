Série "Harry Potter" : un acteur emblématique de la saga reprend son rôle

Les fans n’en reviennent pas. La nouvelle série en production inspirée par l'œuvre de J.K. Rowling, "Harry Potter", vient de faire une annonce de dernière minute : l’acteur Warwick Davis reprendra son rôle du professeur Flitwick.
Pour rappel, le comédien incarnait également le gobelin Bank Teller (dans "Harry Potter à l'école des sorciers") ou encore Gripsec (dans "Harry Potter et les reliques de la mort").
Un casting 5 étoiles
D'autres personnages emblématiques avaient déjà été annoncés ces derniers mois. La plateforme HBO a ainsi officiellement confirmé la présence de John Lithgow (Albus Dumbledore), Paapa Essiedu (Rogue), Johnny Flynn (Lucius Malefoy) ou encore Janet McTeer (Minerva McGonagall)
Le tournage de la série "Harry Potter" a commencé en août, dans les studios de Warner Bros. de Leavesden, au nord de Londres. Sortie prévue en 2027.