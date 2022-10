Sarah Paulson, Evan Peters, Lily Rabe... focus sur les acteurs récurrents de la série

Sarah Paulson

Impossible de parler d'"American Horror Story" sans évoquer le nom de l'indispensable Sarah Paulson. C'est simple, à l'exception de la neuvième saison 1984, l'actrice est l'un des trois seuls noms à apparaître dans toutes les saisons de l'anthologie de FX. Il faut dire que l'actrice est une amie fidèle du showrunner Ryan Murphy, qui n'hésite pas à lui confier parfois plusieurs rôles par saison (trois dans la saison 8, "Apocalypse" !).

Outre "American Horror Story", Sarah Paulson est aussi l'une des têtes d'affiche de deux autres séries créées par Murphy. Elle incarne en effet Marcia Clark dans la première saison d'"American Crime Story", anthologie cette fois-ci non pas horrifique, mais criminelle, centrée sur l'affaire OJ Simpson.

Et en 2020, si elle n'est pas à l'affiche d'"AHS 1984", c'est parce qu'elle est à l'époque occupée par le tournage de "Ratched", une série préquelle sur l'infirmière du même nom rendue célèbre par le film "Vol au-dessus d'un nid de coucou". Avec aux manettes… encore Ryan Murphy.

Evan Peters

Il est l'autre visage incontournable de la saga AHS. Evan Peters est comme Sarah Paulson présent au casting de neuf des dix saisons, encore une fois à l'exception de 1984. Mieux encore, il est le seul acteur à être présent dans les neuf saisons en tant qu'acteur principal, là où Paulson n'est que personnage secondaire dans "AHS Murder House". De Tate Langdon dans la première saison à Austin Sommers dans la dixième, Evan Peters a incarné pas moins de treize rôles différents en tout dans l'univers "AHS".

Révélé à ses débuts par son apparition dans la série "Les frères Scott", l'acteur américain est depuis devenu un habitué du petit écran grâce à ses rôles dans "Pose" ou récemment "Mare of Easttown" aux côtés de Kate Winslet. Mais les fans de super-héros reconnaîtront également en lui Quicksilver, le super-héros rapide comme l'éclair de la saga "X-Men" alias Peter Maximoff, le frère de Wanda la Sorcière Rouge jouée par Elizabeth Olsen.

Lily Rabe

Qui est le troisième nom au casting de neuf des dix saisons d'"AHS" ? Il s'agit de Lily Rabe, qui est bien présente dans la saison 9 "1984", mais absente du casting de la septième saison "Cult". Enfant de la balle (son père, David Rabe, était un metteur en scène reconnu de Broadway et sa mère, Jill Clayburgh, était actrice), Lily Rabe a longtemps marché dans les pas de son père en s'illustrant sur les planches de théâtre. Depuis le succès d'"AHS"", elle est également apparue au casting de la série fantastique "The Whispers" en 2015 et est apparue plus récemment aux côtés de Nicole Kidman et Hugh Grant dans la mini-série "The Undoing" en 2020.

Frances Conroy

Frances Conroy a beau n'être apparue "que" dans huit des dix saisons d'"American Horror Story", elle est un des visages les plus connus. Nommée aux Emmy Awards pour sa prestation dans la première saison d'"AHS", où elle joue la version âgée de Moira O'Hara, Frances Conroy reste associée pour les sériephiles à l'une des séries les plus acclamées de tous les temps : "Six Feet Under".

Sous les traits de la matriarche de la famille de croque-morts Fisher, elle remporte en 2003 le Golden Globe de la Meilleure actrice. Apparue également dans "Desperate Housewives", mais aussi dans "How I Met your Mother" (la maman de Barney, c'est elle !), l'actrice au regard si troublant (elle porte un oeil de verre depuis un grave accident de voiture dans les années 80) est aussi récemment apparue au cinéma dans "Joker" et "The Power of the Dog".

Emma Roberts

Emma Roberts et "American Horror Story", c'est une belle histoire. Arrivée en fanfare dans le rôle de Madison Montgomery dans "Coven", la nièce de Julia Roberts est depuis apparue dans cinq des dix saisons d'"AHS". Enfant star lancée notamment par la chaîne Nickelodeon, Emma Roberts devient une idole pour les ados américains au début des années 2010 avant que ses envies de casser son image ne l'emmènent vers le cinéma et les séries d'horreur, où elle brille depuis une décennie.

Car outre "AHS", Emma Roberts s'est notamment illustrée par une apparition remarquée dans "Scream 4" dans le rôle de la nièce de l'iconique Sidney Prescott (Neve Campbell) ou encore dans "Scream Queens", série d'horreur hommage aux slashers créée par… Ryan Murphy, encore lui.

Kathy Bates

S'il y a bien une chose qu'adore Ryan Murphy dans la plupart de ses projets, c'est d'inviter de vénérables actrices reconnues et adulées du petit et du grand écran à venir s'amuser dans ses univers. C'est notamment le cas de Kathy Bates, une des actrices les plus décorées à Hollywood, et présente au casting de cinq des dix saisons d'"AHS" ("Coven", "Freak Show", "Hotel", "Roanoke" et "Apocalypse").

Son rôle de Delphine Lalaurie lui vaudra même l'un des deux Emmy Awards de sa longue carrière, qui s'ajoutent à ses deux Golden Globes et surtout l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle qu'elle remporte en 1991 grâce au rôle culte de l'infirmière sadique Annie Wilkes, séquestrant le pauvre Paul Sheldon dans "Misery" de Rob Reiner, adaptation d'un géant de la littérature d'épouvante, Stephen King.

Jessica Lange

Autre nom prestigieux des castings d'"American Horror Story", Jessica Lange est aussi apparue dans cinq saisons: "Murder House", "Asylum", "Coven", "Freak Show" et "Apocalypse". Devenue star aux États-Unis grâce au remake de "King Kong" en 1976, Jessica Lange s'est depuis construite une filmographie légendaire auréolée par deux Oscars (pour "Tootsie" et "Blue Sky") et pas moins de cinq Golden Globes, dont un pour "AHS Murder House".

Son arrivée au casting d'"American Horror Story" était à l'époque une petite surprise puisqu'il s'agissait de son premier rôle majeur à la télévision, mais elle marqua le début d'une fructueuse collaboration avec Ryan Murphy puisque Jessica Lange est depuis apparue dans deux autres séries de ce dernier : "Feud" (2017) et "The Politician" (2019).