Ryan Gosling : un nouveau projet musical en vue ?

Et si « I’m Just Ken » n’était pas assez pour Ryan Gosling. L’acteur star du live action « Barbie » de Greta Gerwig n’a pas l’air d’avoir laissé de côté son amour pour la musique. Producteur et musicien de talent, il a démarré sa carrière dans le groupe Dead Man’s Bones. Il a également travaillé sur la bande-originale de différents films tels que : « Wild Roomis », « Dollhouse » ou encore « Conjuring : Les dossiers de Warren » et plus récemment « Lalaland ».

Récemment, Ryan Gosling a été aperçu quittant le United Recording Studio de Los Angeles en compagnie de Mark Ronson, qui s’avère être le co-producteur de la tracklist de « Barbie » et le co-auteur du titre « I’m Just Ken », nommé pour un Grammy.

Pour l’heure, ce que fabriquent les deux hommes reste malgré tout un mystère. On sait seulement que pour cette nouvelle mission, Ryan Gosling a, à nouveau, eu besoin de sa guitare.