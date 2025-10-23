"Regretting you" : "Elle n'est pas très différente de moi", le casting se confie sur Clara et Miller

Adapté du roman à succès de Colleen Hoover, "Regretting You" signe le retour du réalisateur, Josh Boone ("Nos étoiles contraires"), à la tête d’un drame familial teinté de romance. Le film suit Morgan Grant, jouée par Allison Williams, et sa fille Clara, incarnée par McKenna Grace. Deux générations en pleine reconstruction après un drame. Entre deuil, amour et secrets, le film explore la difficulté de grandir… même quand on est déjà adulte.

À l’écran, Mason Thames incarne Miller Adams, un camarade de Clara. Au micro d’NRJ, l'acteur nous partage ses impressions de tournage : “J’ai toujours été un grand romantique et j’ai toujours adoré jouer ce genre de film. Alors avoir la chance d’en faire un et d’incarner un personnage que j’aime sincèrement… c’était génial. Je me suis beaucoup amusé.”