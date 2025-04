Rami Malek dans "The Amateur" : "J'avais toujours eu envie de tourner à Marseille"

La star de "Bohemian Rhapsody" incarne au cinéma, Charlie Heller, un cryptographe de la CIA, très intelligent mais plutôt solitaire. Sa vie bascule lorsque sa femme meurt dans une attaque terroriste à Londres, dans "The Amateur", le nouveau film de James Hawes.

Au micro de NRJ, Rami Malek explique ce qu’il a découvert sur les cryptographes en préparant son rôle : "J’ai appris à quel point ils sont cools, intelligents. Et souvent, ils gardent les secrets les plus importants pour eux-mêmes (...) Il faut une vraie intelligence pour faire ce métier."

La cité phocéenne à l'honneur

L’acteur ne s’est pas contenté de jouer dans le film, il a aussi participé à la production, en choisissant notamment certains lieux de tournage. "On a eu la chance de pouvoir choisir les villes, et c'était un vrai luxe pour moi. J'avais toujours eu envie de visiter Marseille et aussi de pouvoir y tourner. De super films ont été tournés là-bas. L'architecture est magnifique, il y a une histoire très riche", a-t-il confié à NRJ aux côtés de l'acteur Laurence Fishburne.

Un cadre parfait pour ce film dans lequel la tension est présente du début à la fin. En partenariat avec NRJ, "The Amateur" est à découvrir dans toutes les salles obscures dès le 9 avril prochain.

Une interview de Bertrand Lesguillons.