« Raiponce » : quel acteur pourrait incarner Flynn Rider ?

« Cendrillon », « Le Livre de la Jungle », « Le Roi Lion » et dernièrement « La Petite Sirène »... Ces classiques des studios Disney ont tous eu droit à leur propre remake en prise de vue réelle. Un phénomène qui ne semble pas près de s’arrêter puisqu’il est prévu que « Blanche-Neige » et « Hercules » soient également de retour dans salles obscures sous les traits d'actrices et d'acteurs en chair et en os. Raison pour laquelle Zachary Levi, qui a prêté sa voix à Flynn Rider en 2010 dans le film d'animation à succès, souhaiterait prochainement voir une adaptation de « Raiponce ». Une envie largement partagée par les fans du long-métrage portant sur la princesse aux cheveux d’or. Toutefois, côté studios, aucune indication concernant le développement d'un tel projet n'a pour le moment été communiquée.

Quoi qu'il en soit, la star de « Shazam ! » reste optimiste. Et quand on lui demande qui pourrait interpreter le rôle du gentil voleur, Zachary Levi a une idée en tête : « Il a déjà tous les rôles, mais, je dirais peut-être Timothée Chalamet », a-t-il récemment confié à Entertainment Tonight. « Je pense que je suis un petit peu trop vieux, mais je ne connais pas tous les jeunes acteurs qui pourraient être cet homme », a-t-il ajouté. Cependant, sur les réseaux sociaux, sa proposition est loin de faire l’unanimité.