Ragnarok : 5 anecdotes que vous ne connaissiez pas sur la série

Les origines mythologiques de la série

Comme son nom l'indique, "Ragnarök" tire son nom de la mythologique nordique, qui sert de cadre à une relecture moderne. Le Ragnärok signifie en langue ancienne "Crépuscule des Dieux", c'est-à-dire l'apocalypse. Et outre les figures célèbres de Thor et Loki à travers les personnages de Magne et Laurits, la série évoque aussi les jötunn (comme Jarnsaxa ou Farbauti), l'équivalent des géants de la mythologie nordique, dotés d'une force surhumaine et de super pouvoirs.

Un créateur habitué du petit écran

Derrière "Ragnarök", on retrouve le nom du showrunner Adam Price, scénariste et écrivain norvégien. Son nom n'est pas inconnu des sériephiles amateurs de séries scandinaves, car il est associé à l'une des séries les plus marquantes de l'histoire de la télévision norvégienne : "Borgen". Cette série sur une femme politique plongée dans les coulisses du pouvoir, diffusée à l'époque en France sur Arte, est aussi disponible sur Netflix aujourd'hui. Outre les séries, l'autre grande passion d'Adam Price est... la cuisine. Propriétaire de six restaurants et auteur de plusieurs livres de cuisine, il coanime depuis 2008 une émission à la télévision avec son frère James, "Spise med Price" (Mangez avec les Price).

Un casting qui se connaît bien

Si le casting de "Ragnarök" était à son lancement constitué de parfaits inconnus en France, certains de ses acteurs étaient déjà connus des adolescents norvégiens. David Stakston (Magne Seier), Herman Tømmeraas (Fjor Jutul) et Theresa Frostad Eggesbø (Saxa Jutul) sont en effet tous les trois des anciens de la version originale de "SKAM", la série phénomène ayant fait ses débuts à la télévision norvégienne.

Edda, une ville pas tout à fait fictive

Si vous cherchez le nom d'Edda, la ville où se déroule "Ragnarök", vous ne la trouverez sur aucune carte de la Norvège. En revanche, vous risquez de trouver celle d'Odda, une petite ville de 5 000 habitants nichée au milieu des fjords au sud-ouest du pays. C'est en effet là qu'ont été tournées en grande partie les deux saisons de la série de Netflix. Le changement de nom de la ville est une référence à l'Edda de Snorri, un manuscrit de poésie en vieil islandais publié au XIIIe siècle.

Ragnarok est-elle la première série norvégienne de Netflix?

À son lancement sur Netflix, "Ragnarök" avait été présentée comme la première création en langue norvégienne de l'histoire de la plateforme. Sur le papier, ce n'est pas tout à fait vrai. Certes, Netflix avait déjà proposé dans son catalogue des séries norvégiennes comme "Lilyhammer", "Acquitted" ou encore "Norsemen", mais celles-ci étaient des acquisitions qui avaient déjà par le passé été diffusées à la télévision norvégienne. En revanche, quelques mois avant le lancement de "Ragnarök" le 31 janvier 2022, Netflix avait diffusé ce qui est véritablement sa première série originale en norvégien : la mini-série de Noël "Home for Christmas".