Quand «The Batman» rencontre Neymar

Neymar dans la Batmobile! L’attaquant du Paris Saint-Germain a passé une soirée inoubliable. Ce lundi 21 février s’est déroulée l’avant-première parisienne du film évènement «The Batman». A l’affiche de ce dernier, Robert Pattinson, qui incarne Bruce Wayne, et Zoë Kravitz qui n’est autre que Catwoman.

Les deux acteurs étaient de passage dans la capitale pour cette soirée organisée par Warner. Et pour les invités les plus chanceux, certains les ont rencontré et ont échangé quelques mots avec eux. C’est le cas de Neymar, comme le montrent ces photos postées sur les réseaux sociaux.

Mais ce n’est pas tout, celui qui est la star de son propre documentaire sur Netflix a pu conduire la fameuse Batmobile. Matt Reeves, le réalisateur de «The Batman», s’en est même amusé: «On dirait que Neymar est prêt à répondre à l’appel», dit-il sur la Toile. Sur le cliché, la star du ballon rond semble passer une excellente soirée.