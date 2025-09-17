Pierre Niney dévoile son tatouage du "Comte de Monte-Cristo" après un pari fou

Il l'a fait ! Un an après le succès du "Comte de Monte-Cristo", Pierre Niney a tenu sa promesse. Auprès de ses abonnés, qu'il surnomme ses "t-rex", l’acteur s’était engagé à se tatouer : c’est désormais chose faite.

Lors de la promotion de l’adaptation signée Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière, le comédien de 36 ans avait lancé un défi à ses spectateurs : si l’œuvre dépassait plusieurs millions d’entrées, il se ferait tatouer un motif inspiré de l’univers d’Alexandre Dumas.

"Avec l’équipe du film, on avait parié à 5 millions d’entrées, on ferait un tatouage. Vous avez été près de 13 millions dans le monde à rejoindre l’aventure d’Edmond Dantès !", a-t-il communiqué avant de poursuivre : "C’est irréel. J’ai appelé mon plus ancien ami d’école primaire pour qu’il me dessine Edmond mettant le cap vers son destin… quelques instants avant de devenir Comte de Monte-Cristo."