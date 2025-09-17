Pierre Niney dévoile son tatouage du "Comte de Monte-Cristo" après un pari fou

Il l'a fait ! Un an après le succès du "Comte de Monte-Cristo", Pierre Niney a tenu sa promesse. Auprès de ses abonnés, qu'il surnomme ses "t-rex", l’acteur s’était engagé à se tatouer : c’est désormais chose faite.
Lors de la promotion de l’adaptation signée Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière, le comédien de 36 ans avait lancé un défi à ses spectateurs : si l’œuvre dépassait plusieurs millions d’entrées, il se ferait tatouer un motif inspiré de l’univers d’Alexandre Dumas.
"Avec l’équipe du film, on avait parié à 5 millions d’entrées, on ferait un tatouage. Vous avez été près de 13 millions dans le monde à rejoindre l’aventure d’Edmond Dantès !", a-t-il communiqué avant de poursuivre : "C’est irréel. J’ai appelé mon plus ancien ami d’école primaire pour qu’il me dessine Edmond mettant le cap vers son destin… quelques instants avant de devenir Comte de Monte-Cristo."
Quand le casting du "Comte de Monte-Cristo" passe sous l’aiguille
Sur son compte Instagram, l’acteur a dévoilé le dessin. Ce geste s’inscrit dans une tradition désormais bien ancrée sur le tournage du film. L'acteur Patrick Mille, alias Danglars à l’écran, avait promis de se faire tatouer "Édouard Philippe", le nom du premier ministre de l'époque, si le long-métrage franchissait 5 millions d’entrées. Un pari "complètement fou", bien tenu, lui aussi. "On était hilare pendant 24h à l’idée qu’il se trimballe ça toute sa vie", a confié Pierre Niney.
Pierre Niney clôt ainsi sa folle aventure cinématographique avec "Le Comte de Monte-Cristo".