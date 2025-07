Pedro Pascal : ce film qui l'a décidé à changer de look

Pedro Pascal est l’un des rares acteurs à mettre tout le monde d’accord. Sorti de l’ombre en 2023 avec le rôle de Joël dans la série "The Last of Us", le comédien né à Santiago au Chili voit sa carrière exploser grâce à la série "Game of Thrones". Âgé aujourd'hui de 50 ans, Pedro Pascal cartonne actuellement au cinéma dans le nouveau film rétro-futuriste de Marvel Studios, "Les 4 Fantastiques : Premiers pas", en partenariat avec NRJ.

Surnommé le "daddy sexy", Pedro Pascal ne manque pas, comme à son habitude, de faire chavirer les cœurs. Vanessa Kirby, qui partage l'affiche à ses côtés, nous l'a bien confirmé au cours de son interview accordée à NRJ, le 23 juillet dernier. "C'est vrai. Tout le monde est amoureux de lui. C'est beaucoup de monde ! Tu as l'impression que c'est uniquement ton cas, puis tu te rends compte que c'est toute une population sur de nombreux continents", a assuré celle qui campe le personnage de la Femme invisible.