"Peaky Blinders" de retour sur Netflix : que faut-il savoir sur la suite ?

Les fans peuvent sauter de joie. Alors "The Immortal Man", l'adaptation en film de la série phénomène anglaise verra le jour début 2026, la BBC vient d'annoncer que l'univers des gangsters de Birmingham fera également son grand retour à travers deux nouvelles séries.

Trois ans après l’arrêt des aventures de la famille Shelby, la nouvelle génération reprendra donc du service à travers deux déclinaisons inédites composées de six épisodes d’une heure. "Je suis ravi d'annoncer ce nouveau chapitre de l'histoire de Peaky Blinders. La nouvelle génération de Shelby a pris le volant et ce sera une aventure incroyable", avertit le réalisateur, Steven Knight, dans le communiqué officiel.

De nouveaux personnages qui s’accompagnent donc d’une nouvelle ère, où les Peaky Blinders de Birmingham passeront ainsi de 1936 à 1953. D’après le synopsis, le récit se déroulera au milieu des ruines de la Seconde Guerre Mondiale dans une ville à reconstruire et dans laquelle les opportunités sont aussi diverses et multiples que les dangers.

Si le visage des prochains gangsters n’a pas encore été révélé, on sait d’ores et déjà que l’acteur phare du show Cillian Murphy, interprète de Tommy Shelby, participera à l'aventure en tant que producteur exécutif.

La date de sortie de cette suite de la série culte, lancée il y a douze ans, n'a pas encore été communiquée. En attendant, les fans pourront découvrir le film "The Immortal Man", dès 2026, sur Netflix.