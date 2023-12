Paul Walker: les hommages de sa fille et Vin Diesel pour les dix ans de sa disparition

Vin Diesel et son message bouleversant : «Tu me manques»

Depuis la mort de Paul Walker, Meadow est restée très proche du collègue et ami de son père, Vin Diesel. La star de «Fast and Furious» a même mené la jeune femme devant l’autel, lors de son mariage.

Vin Diesel a, d’ailleurs, lui aussi rendu hommage à Paul Walker, hier, sur Instagram, avec une photo de sa petite fille aux côtés de l’acteur décédé. L’interprète de Dominic Toretto a également écrit un long message plein d’amour à l’attention de son copain. Il conclut par ces mots bouleversants:

«Après dix ans…. Je sais que ces journées de magnifiques commémorations seront remplies de larmes. Mais plus le temps passe, avec chaque année qui défile… Plus les sourires arrivent à remplacer les pleurs. Parce que je sais que quand je te reverrai… Notre fraternité sera encore plus forte que quand nous nous sommes quittés. Tu me manques.»