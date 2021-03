Outlander vs Poldark : le match des séries historiques

Qu'est-ce que Outlander ?

Outlander est une adaptation d'une série de romans du même nom. C'est une série fantastique dans laquelle l'héroïne, Claire, est tiraillée entre deux hommes, son mari qui vit au XXe siècle est un guerrier rebelle qui vit... au XVIIIe siècle. Rien qu'avec le synopsis de l'histoire, on comprend que l'histoire va être riche en rebondissements, d'autant plus que Claire ne peut pas voyager entre les époques comme bon lui semble. Une série qui mêle le mystère aux grands sentiments et cela nous réjouit au plus haut point. Ajoutez à cela une fresque historique fidèle à l'époque et qui nous invite à la découverte, et vous avez la recette d'une série addictive dont on ne se lasse pas... Vivement la prochaine saison !

Qu'est-ce que Poldark ?

Poldark est une série moins connue que Outlander, et pourtant, elle gagnerait à avoir plus de succès. Poldark, c'est l'histoire du héros du même nom, Ross Poldark. Alors qu'il a vaillamment servi sa nation lors de la guerre d'indépendance à la fin du XVIIIe siècle, il rentre chez lui lorsque la guerre est finie, mais ne trouve que désolation. Son père est décédé, la mine qu'il gérait a été fermée et sa promise s'est mariée à son cousin. La mission de Poldark est alors simple, il va lutter pour les moins favorisés et tâcher de récupérer l'héritage de son père, la mine. Ceci ne sera pas aisé, car George Warleggan lui met des bâtons dans les roues. Cette série est un petit bijou d'histoire qui mêle romantisme et aventure avec brio. Incontestablement une série à voir si vous avez apprécié Outlander ! Mais alors, quelles sont les différences et les ressemblances entre ces deux "must-see" ?

Quelles sont les ressemblances et les différences entre Outlander et Poldark ?

Outlander et Poldark partagent des points communs et des différences. Ces deux séries sont adaptées de romans. En effet, Outlander est à l'origine une série de romans de Diana Gabaldon tandis que Poldark a été écrit par Winston Graham pendant près de cinquante ans. Les deux séries utilisent le romantisme et l'érotisme pour servir leur propos et elles réussissent leur mission en recrutant des héros dont la beauté est unanimement reconnue. Les tensions et les drames ont toute leur place dans ces deux séries qui se déroulent à la même époque... à la fin du XVIIIe siècle. Passons maintenant aux jeux des différences, et nous en avons trouvé plusieurs ! Outlander se déroule dans les magnifiques plaines écossaises alors que Poldark a situé son action dans les Cornouailles... ce ne sont pas deux régions très éloignées, mais tout de même, ce n'est pas pareil. Autre différence majeure, dans Outlander, nous avons une héroïne alors que Poldark laisse la place à un héros. Dernier élément important pour ceux qui aiment le registre Fantasy, il y a de la magie dans Outlander, ce n'est pas le cas dans Poldark. Vous l'aurez compris, entre ces deux séries, notre cœur balance. Alors, le meilleur choix que nous avons fait, c'est de ne pas choisir... et vous ?