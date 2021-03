Outlander : l'histoire qui se cache derrière le générique

Une chanson adaptée à la série

Le générique d'Outlander fait, à chaque nouvelle saison, parler de lui auprès des fans des quatre coins du monde. Il faut dire qu'un effort tout particulier a été fait afin de le rendre à la fois prenant et esthétique. Et ce qui contribue largement à son succès, c'est évidemment la chanson qui l'accompagne, composée par Bear McCreary, musicien et compositeur américain. Cette reprise de la mélodie de "The Skye Boat Song", interprétée avec talent par Raya Yarbrough, reprend les paroles du poème de Robert Louis Stevenson, "Sing Me A Song of a Lad that is Gone". Elle relate la bataille de Culloden au XVIIIe siècle et la fuite du prince Charles Edward Stuart qui s'ensuit. Mais pour coller au plus près de l'histoire d'Outlander, le mot "lad", qui peut se traduire par "jeune homme" en anglais, a été remplacé par le mot "lass", ou "jeune fille", afin de faire référence à Claire. Car c'est bien autour du personnage de Claire Fraser, infirmière puis docteur, que se déroule l'intrigue de la série.

Un générique qui change chaque saison

C'est l'une des particularités de la série Outlander : le générique change chaque saison. Chaque nouvelle saison est donc synonyme, pour les fans, de la découverte d'un nouveau générique, toujours plus esthétique à chaque fois. Mais ce changement de générique n'a pas qu'une visée artistique, il permet aussi et surtout de coller au mieux au sujet traité tout au long de la saison. Ainsi, chaque nouveau générique dévoile l'époque et une partie des événements qui se dérouleront au cours de la saison. Le générique de la saison 1 reste assez général, avec des images qui alternent entre nature, danse et sensualité. Les choses se précisent toutefois avec celui de la saison 2, dans lequel les réalisateurs nous transportent dans le Paris du XVIIIe siècle. Pour la saison 3, les téléspectateurs découvrent un hommage puissant aux morts de Culloden. Enfin, plus récemment, la saison 5 a permis de découvrir un générique envoûtant, à base d'images aériennes de batailles, de paysages naturels et de moments de tendresse.

Un générique à la française pour la saison 2

Pour la saison 2, dont la première partie se déroule en France, les réalisateurs de la série ont décidé d'adapter la musique du générique au lieu de tournage. Au bout de 45 secondes, les paroles habituellement en anglais passent au français, avec notamment "Chante-moi l'histoire d'une fille d'autrefois. S'agirait-il de moi ? L'âme légère, elle navigua en un jour." Le générique met en avant la ville de Paris au cours du XVIIIe siècle, au même lieu et à la même époque que l'intrigue de la saison 2, le tout avec l'air de "The Skye Boat Song" en partie en français. Une petite touche sympathique qui n'a pas manqué de ravir les fans français de la série Outlander !