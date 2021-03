Outlander : découvrez la scène la plus dure à jouer pour Caitriona Balfe (Claire)

Outlander : une accumulation de scènes poignantes

Outlander, série diffusée sur Netflix depuis 2014, est avant tout connue pour ses multiples drames. Dès la saison 1, les scènes déchirantes se succèdent, sans jamais se ressembler. Claire est en effet en permanence au cœur d'histoires difficiles, avec notamment la perte de plusieurs membres de sa famille, mais aussi des batailles constantes pour protéger sa famille et ses amis au fil du temps, sans oublier les nombreuses menaces d'agressions sexuelles auxquelles la protagoniste doit faire face. Toute l'histoire de la série américaine repose d'ailleurs sur la violence, la mort et la guerre. Transportée au milieu du XVIIIe siècle au cœur de l'Écosse révoltée, Claire est confrontée, au fil des saisons, à un univers qui lui est totalement inconnu, entre guerres sanguinaires, rivalités et trahison. Mais c'est à une scène bien particulière que l'actrice fait référence lorsqu'elle évoque le passage le plus difficile à jouer de la série…

Les adieux à Jamie et à Faith

À la fin de la saison 2, Claire est contrainte de dire au revoir à Jamie afin d'aller se mettre en sécurité avec l'enfant qu'elle porte. Après avoir fait une dernière fois l'amour avant de se quitter, Claire et Jamie se séparent en un adieu poignant. Les premiers coups de canon se font entendre à Culloden, alors qu'elle traverse les pierres peu de temps avant le début de la bataille. On ne découvrira qu'à la toute fin de l'épisode que Jamie Fraser aurait survécu à la bataille. C'est cette scène d'au revoir poignante que l'actrice avoue avoir eu le plus de difficulté à jouer. En parallèle, elle mentionne également une autre scène déchirante : ses adieux à sa fille mort-née, prénommée Faith. Dans l'épisode 7 de la saison 2 d'Outlander, Claire se réveille dans un lit à Paris, après avoir perdu connaissance. Elle demande alors à Mère Hildegarde de voir son bébé, mais cette dernière lui annonce que ce dernier est mort-né. Claire décide à ce moment de la baptiser et de l'appeler Faith, et met tout en œuvre pour qu'elle soit enterrée dans le cimetière du couvent. Des souvenirs qui brisent le cœur non seulement pour les téléspectateurs, mais aussi pour l'actrice elle-même.

Une série dramatique déchirante

Mais au-delà de ces deux scènes particulièrement touchantes, d'autres ont également ému les fans de la série et les acteurs. On pensera notamment à l'épisode 2 de la saison 1, lorsque Claire pleure dans les bras de Jamie après que ce dernier lui a raconté les coups de fouet qu'il a reçus. On pensera également à l'épisode 15 de cette même saison, lorsque Jamie accepte de se faire violer par le capitaine Randall afin de sauver la vie de Claire, ou encore à la saison 3, lorsque Claire retrouve Jamie après vingt ans de séparation, dans une scène à la fois douce et poignante.