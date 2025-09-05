Où aura lieu la saison 4 de la série "The White Lotus" ?

Le retour de "The White Lotus" se concrétise. Après Hawaï, la Sicile et la Thaïlande, la série de Mike White devrait planter son décor en France pour sa quatrième saison. Un choix qui fait écho à la volonté du créateur : "Pour la quatrième saison, je souhaite m’éloigner quelque peu du style vernaculaire des vagues déferlant sur les rochers, mais il y a toujours de la place pour davantage de meurtres dans les hôtels White Lotus", confiait ce dernier à la fin de la saison 3.

Si aucune ville n’a encore été officiellement annoncée, 3 établissements français du groupe Four Seasons – partenaire du programme HBO depuis ses débuts – sont pressentis d'après le média Deadline : le mythique Grand-Hôtel du Cap-Ferrat sur la Côte d’Azur, le refuge alpin de Megève ou le très luxueux Hôtel George V à Paris. La plateforme de streaming n'a pour autant pas encore confirmé officiellement l'information.

Niveau casting, le mystère reste entier. Mais on peut d'ores et déjà imaginer que des acteurs français seront de la partie. Pour rappel, la comédienne canadienne et adorée des Français, Charlotte Lebon, était déjà au casting de la troisième saison de "The White Lotus".