Oscar 2024 : une photo de lycée prophétique de Lily Gladstone refait surface

Elle est le nouveau visage incontournable à Hollywood, celle dont tout le monde parle Pourtant, Lily Gladstone a connu une longue traversée du désert avant de décrocher le rôle qui l'a révélée au grand public. Aux côtés de Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, elle est l'héroïne de la dernière œuvre du GOAT, Martin Scorsese, « Killers of the Flower Moon », sortie en octobre dernier.

Depuis, l'actrice de 37 ans s'impose et brille de plus en plus sur les photocalls. À titre d'exemple, elle a remporté, au début du mois, le Golden Globes de la Meilleure actrice dans un film dramatique. Une première pour une comédienne d’origine amérindienne.

Avec sa nomination aux Oscars, une photo inédite de l'actrice vient de resurgir sur la Toile. Et elle a de quoi faire sourire !