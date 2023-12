« Ocean’s » : Margot Robbie et Ryan Gosling parents de deux personnages cultes

Un prequel sur les parents de Danny et Debbie

Le réalisateur Jay Roach, connu pour le film « Scandale » ou encore « Austin Powers » sera donc à la direction du prequel « Oceans » mettant en lumière les deux acteurs à l’affiche de « Barbie ». D’après les informations du site Showbizz411 et du chroniqueur Roger Friedman, Margot Robbie et Ryan Gosling joueront les parents de Danny et Debbie, bien des années avant les évènements du premier film.

Les deux comédiens vivront une histoire d’amour et de braquage à Monaco. Jay Roach déclarait à AP : « Le Grand Prix de Monaco sert de toile de fond à un braquage qui aura lieu sur le yacht d'un célèbre magnat du transport maritime. Je voulais que ce soit un film à l'ancienne. Une sorte d'histoire d'amour épique, une aventure sur fond de braquage ».