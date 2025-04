Nicole Kidman dans la série "The White Lotus" ?

Alors que les épisodes de la saison 3 de "The White Lotus" se révèlent chaque semaine sur la plateforme Max, la quatrième saison est d’ores et déjà dans toutes les têtes. Si la production donnait, il y a quelques mois, son feu vert pour enclencher la prochaine intrigue de l’univers paradisiaque, elle confiait également quelques indices sur la prochaine destination. Mais qu'en est-il du casting ? Un nom semble désormais agiter les fans, celui de Nicole Kidman.

Présente à l’avant-première du film "Holland", dans lequel elle incarne Nancy Vandergroot - une enseignante paranoïaque qui soupçonne son mari d’avoir une liaison -, l’actrice révèle son admiration pour le travail de Mike White, le créateur de la série.

A la question de savoir si elle aimerait rejoindre le casting de "The White Lotus", Nicole Kidman a répondu au magazine IndieWird : "Je ne crois pas qu'on me l'ait déjà proposé. Je suis une grande fan de Mike White, donc je ferais tout ce qu'il écrira, parce que je le trouve phénoménal. J'adore 'The White Lotus'. Alors voilà".

Il n’en fallait pas plus pour affoler les fans sur les réseaux. "Ouiii on veut !", réagit un internaute. "Ça pourrait bien être le seul endroit où son regard glacé ne ferait pas flipper tout le monde", s’amuse un autre. Il est vrai que l’icône pourrait parfaitement s’immiscer dans la peau de certains personnages imaginés par Mike White, tant leurs profils sont intrigants.