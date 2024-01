« Nicky Larson : Angel Dust » : les belles retrouvailles

Le détective privé le plus cool de Tokyo a fait son grand retour dans les salles obscures, ce mercredi 24 janvier dans « Nicky Larson : Angel Dust ». L’histoire suit Nicky et sa fidèle acolyte Laura dans une affaire qui dépasse leur entendement. Après avoir accepté de retrouver le chat d’une charmante demoiselle, ils vont, avec Hélène, lieutenante de police, enquêter sur une étrange technologie nommée « Angel Dust », qui transforme les soldats en surhommes. Dans cette affaire, le héros du manga et de l’anime « City Hunter » se retrouvera confronté à son propre passé, et fera la rencontre d’une autre héroïne, ou plutôt un trio d’héroïnes : les Cat’s Eyes.