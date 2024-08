Netflix : sorti il y a 36 ans, ce classique Ghibli revient sur la plateforme !

Seita et sa sœur Setsuko, deux enfants japonais dont les parents ont été tués lors d’un bombardement américain sur Kobe, sont laissés seuls dans un monde détruit et doivent lutter pour leur survie. Néanmoins, ils sont déterminés à survivre malgré les épreuves et les pénuries qu’ils sont amenés à subir.

L'un des meilleurs Ghibli

Sorti en 1988 au Japon et en 1996 dans les salles obscures françaises, « Le Tombeau des Lucioles » fait incontestablement partie des œuvres les plus marquantes du Studio Ghibli. Et il revient le 16 septembre 2024 sur Netflix.