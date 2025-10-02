Netflix révèle la bande-annonce de "People We Meet on Vacation", adaptation du célèbre roman à succès

La nouvelle romance de Netflix débarque bientôt sur vos écrans. La plateforme au N rouge met en lumière dans un long-métrage, le best-seller "People We Meet on Vacacion" né sous la plume d'Emily Henry.

Sorti en 2021, le roman fut un véritable succès littéraire avec plus de deux millions d’exemplaires vendus aux Etats-Unis et avait même atteint la première place du New York Times Best-Seller list.

Le film raconte l’histoire de Poppy et Alex, deux amis qui se donnaient rendez-vous chaque été pendant dix ans afin d’entreprendre un voyage, mais qui se sont finalement perdus de vue. Après plusieurs années de silence, voilà qu’un périple les réunit de nouveau et les force à affronter des sentiments inavoués.

Côté casting, l’actrice Emily Bader déjà aperçue dans "My Lady Jane" endosse le rôle de la fantasque Poppy, et donne la réplique à Tom Blyth, interprète du très sage Alex, que l’on a déjà vu dans "Hunger Games : la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur". A leurs côtés on retrouvera quelques noms du petit écran comme Lucien Laviscount, l’un des personnages phares de la série "Emily In Paris", Jameela Jamil de la série culte "The Good Place", ou encore, Lukas Cage issu de "You".

Rendez-vous le 9 janvier 2026 sur Netflix pour découvrir l'une des adapdatations les plus attendues de l'année, "People We Meet on Vacation".