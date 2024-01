Netflix : «Mon Inconnue» cartonne cinq ans après sa sortie

Il y a de la romance dans l’air sur Netflix ! Cinq après sa sortie au cinéma, le film «Mon Inconnue» connait un regain de succès en débarquant sur la plateforme américaine. Et le long-métrage réalisé par Hugo Gélin s’est directement hissé à la deuxième place du Top 10 des films les plus visionnés sur Netflix.

Dans «Mon Inconnue», un jeune homme prénommé Raphaël (François Civil) se retrouve plongé dans un monde où il n’a jamais rencontré Olivia, son amour d’enfance et la femme de sa vie. Le personnage doit alors tout tenter pour reconquérir son épouse incarnée par Joséphine Japy.

Une histoire d’amour drôle et touchante inspirée de la vie du réalisateur Hugo Gélin, comme il nous le confiait en interview pour NRJ au moment de la sortie du film en salles. «J’ai rencontré ma femme sur les bancs du lycée. L’idée du film est venue de ça, de mon angoisse à un moment où je me suis dit: ‘Merde, mais qu’est-ce que je serais devenu si je n’avais pas rencontré ma femme?’. Est-ce que j’aurais accédé à mes rêves et serais devenu le réalisateur que je suis aujourd’hui?»