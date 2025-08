"My Oxford Year" sur Netflix : fiction ou réalité ?

Le nouveau film romantique de Netflix, "My Oxford Year", a touché de nombreux spectateurs. Si l'histoire d'amour bouleversante entre Anna (Sofia Carson) et Jamie (Corey Mylchreest) à l'université d'Oxford semble si authentique, beaucoup se demandent si elle est inspirée d'une histoire vraie. La réponse est non, mais l'origine du film est bien plus complexe qu'on ne le pense.

"My Oxford Year" est une adaptation du roman à succès de Julia Whelan, paru en 2018. Cependant, le scénario original est antérieur au livre et a été écrit par Allison Burnett. Julia Whelan a d'abord été engagée pour y travailler, avant de décider de transformer le script en roman. C'est pourquoi, comme elle l'explique, "le livre est l'adaptation, pas le scénario". Le film est donc une adaptation du scénario initial, et non directement du livre.

Des personnages et des détails qui changent

Malgré les similarités, il existe plusieurs différences clés entre le film et le livre. Dans le roman, l'héroïne s'appelle Eleanor Duran et est originaire de l'Ohio. Elle vient à Oxford pour une année avant de retourner aux États-Unis pour travailler sur une campagne politique. Dans le film, le personnage de Sofia Carson s'appelle Anna De La Vega, une New-Yorkaise qui prépare un master en poésie avant de rejoindre Goldman Sachs.