« Mufasa » : Beyoncé et sa fille à l’affiche de l’attendu préquel du « Roi Lion »

Tenez-vous prêts car Disney réinvestit la savane. Si le « Roi Lion » fait partie des classiques des studios Disney, un nouveau volet vient s’ajouter à la liste. En 2019, les studios ont dépoussiéré le classique de 1994 pour en faire un brillant film. Fort du succès de ce premier volet, qui a rapporté plus d’un milliard de dollars de recettes, les amoureux des aventures de Simba (Donald Glover) auront droit à l’origine de son père, le roi Mufasa.

Au programme de cette nouvelle grosse production : les liens qui unissent le jeune Mufasa et son frère Taka, plus connu sous le nom de Scar. Pour ce qui s’annonce comme un nouveau classique, Disney s’offre un casting américain quatre étoiles avec James Earl Jones, qui incarne Mufasa dans l’original de 1994 et dans le remake de 2019. Mais ce n’est pas tout puisque Beyoncé (Nala) et sa fille aînée Blue Ivy Carter, qui jouera Kiara, la fille de Simba et Nala, se partagent l’affiche du préquel, dont les premières images plus vraies que nature donnent envie d’être le 20 décembre.