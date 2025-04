"Minecraft" : la chanson "Steve's Lava Chicken" rencontre un succès phénoménal

Les chiffres sont impressionnants. "Steve's Lava Chicken" comptabilise déjà plus de 28 millions de vue sur YouTube et plus de 22 millions d'écoutes sur Spotify.

Jack Black renouvèle son exploit

Ce n'est pas la première fois qu'une chanson parodique de Jack Black intègre ce classement. En 2023, son morceau "Peaches", issu de la bande son du film "Super Mario Bros", avait conquis les auditeurs et fait son entrée dans les charts.