Millie Bobby Brown : zoom sur la révélation incontournable de Stranger Things

Une enfance itinérante

C’est à Marbella en Espagne que naît Millie Bobby Brown, alors que ses parents britanniques y tiennent un restaurant. Après quelques années passées sous le ciel clément de l’Andalousie, la famille Brown rentre en Angleterre et emménage à Bournemouth, une station balnéaire du Dorset. Il faudra attendre 2011 pour que la jeune Millie foule le sol américain sur lequel – elle ne le sait pas encore – sa vie est en passe de prendre une toute nouvelle dimension. D’abord installée à Orlando en Floride, Millie Bobby Brown se fait remarquer par un agent à l’occasion d’un spectacle d’école. Désireux d’offrir toutes les chances de réussite à leur enfant, Kelly et Robert Brown migrent vers la Californie et signent dans une agence réputée.

L’ascension précoce

A tout juste 9 ans, la comédienne en herbe décroche son premier rôle dans la série Once upon a Time in Wonderland, où elle interprète le personnage d’Alice jeune. Quelques apparitions dans d’autres séries plus tard, Millie Bobby Brown passe le casting qui va faire démarrer sa carrière : celui pour le rôle d’Eleven dans Stranger Things. Après quelques semaines d’attente et alors que ses parents pensent à rentrer en Angleterre, le verdict tombe : elle jouera l’un des personnages les plus marquants de la future série Netflix créée par les frères Duffer. On est en 2015, et l’actrice en herbe est loin de se douter du déferlement médiatique qui l’attend !

L’explosion

Sortie en 2016, Stranger Things débarque sur la planète entière, et remporte un succès inattendu. Millie Bobby Brown et les autres acteurs sont invités sur tous les plateaux, et deviennent de véritables stars montantes. Il faut dire que la série remporte tous les suffrages, et se place rapidement parmi les séries originales Netflix les plus populaires du diffuseur. Pour incarner le personnage mystérieux d’Eleven, l’actrice n’a pas hésité à se raser les cheveux et à arborer une allure androgyne. Mais au fil des saisons, l’actrice a pu dévoiler les nuances de son jeu en faisant évoluer son personnage.

Les opportunités

A tout juste 12 ans, la jeune fille devient un personnage public que les plus grandes marques s’arrachent. En parallèle du tournage des saisons 2 et 3, Millie Bobby Brown développe d’autres partenariats. Les magazines de mode plébiscitent son image de femme-enfant. Présentée comme une modeuse, elle multiplie les couvertures et s’impose sur les réseaux sociaux où son nombre d’abonnés explose. En 2017, elle est choisie comme égérie pour la ligne Calvin Klein by Appointment, et elle signe avec l’agence mannequins IMG Models. Deux années plus tard, l’actrice lance sa propre marque de cosmétiques baptisée "Florence by Mills". Mondialement connue, Millie Bobby Brown voit désormais les portes du cinéma s’ouvrir devant elle. Les spectateurs l’aperçoivent tour à tour dans Godzilla: King of Monsters, puis dans le film Enola Holmes diffusé sur Netflix. Une aventure qui ne fait que commencer…