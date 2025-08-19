"Mercredi" saison 2 : la bande-annonce de la partie 2 captive déjà les fans

C'est un véritable phénomène ! Attendue depuis plus de deux ans, la deuxième saison de la série "Mercredi" a été dévoilée sur Netflix, le 6 août dernier. On retrouve Jenna Ortega, dans le rôle de la fille de la famille Addams, en proie à de terribles visions alors qu'elle revient à l'Académie Nevermore. En seulement quelques jours, 50 millions d'utilisateurs ont déjà dévoré les quatre premiers épisodes de la série réalisée par Tim Burton.

Cependant, Netflix s'est bien gardé de dévoiler l'intégralité de la nouvelle saison. À l'instar de "Emily in Paris" ou "Les Chroniques de Bridgerton", la plateforme a en effet pris la décision de diffuser sa série en deux parties. Les fans de Mercredi Addams devront prendre leur mal en patience et attendre le mercredi 3 septembre pour regarder les quatre prochains épisodes.

Histoire de leur donner l'eau à la bouche, la bande-annonce de la partie 2 de la deuxième saison vient d'être dévoilée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle nous réserve de nombreuses surprises !