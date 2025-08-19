"Mercredi" saison 2 : la bande-annonce de la partie 2 captive déjà les fans

C'est un véritable phénomène ! Attendue depuis plus de deux ans, la deuxième saison de la série "Mercredi" a été dévoilée sur Netflix, le 6 août dernier. On retrouve Jenna Ortega, dans le rôle de la fille de la famille Addams, en proie à de terribles visions alors qu'elle revient à l'Académie Nevermore. En seulement quelques jours, 50 millions d'utilisateurs ont déjà dévoré les quatre premiers épisodes de la série réalisée par Tim Burton.
Cependant, Netflix s'est bien gardé de dévoiler l'intégralité de la nouvelle saison. À l'instar de "Emily in Paris" ou "Les Chroniques de Bridgerton", la plateforme a en effet pris la décision de diffuser sa série en deux parties. Les fans de Mercredi Addams devront prendre leur mal en patience et attendre le mercredi 3 septembre pour regarder les quatre prochains épisodes.
Histoire de leur donner l'eau à la bouche, la bande-annonce de la partie 2 de la deuxième saison vient d'être dévoilée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle nous réserve de nombreuses surprises !
Spoiler alert ! Alors que Mercredi s'est défenestrée à l'hôpital psychiatrique de Willow Hill, on la retrouve, dès les premières secondes de la vidéo, allongée dans un lit d'hôpital. La jeune fille ouvre les yeux et sort brusquement de son coma. Mais quelle ne fût pas sa surprise en apercevant Larissa Weems, la directrice de l'Académie Nevermore, empoisonnée à la fin de la saison précédente. "Si je ne suis pas morte, alors pourquoi êtes-vous là ?", lui lance Mercredi. "Je suis votre nouveau guide spirituel, surprise ! ", lui répond le personnage incarné par Gwendoline Christie ("Game of Thrones").
Dans les commentaires de la vidéo YouTube, les fans trépignent d'impatience. "L'attente va être une vraie torture", "La partie 2 a l'air d'être plus mystérieuse que la 1", "Mon Tyler va devenir de plus en plus sadique, je le crains !", peut-on notamment lire.
Lady Gaga rejoint Mercredi Addams
Très attendue dans cette nouvelle saison, Lady Gaga jouera Rosaline Rotwood, une professeure de l'école où étudie la jeune fille. Si elle n'apparaît pas dans la bande-annonce de la seconde partie, la Mother Monster promet de faire sensation. La superstar a d'ailleurs spécialement composé un titre original, "Dead Dance", qui sera disponible en septembre prochain.