"Mercredi" : quelles sont les musiques de la saison 2 ?

Jenna Ortega est de retour dans la peau de l'énigmatique Wednesday Addams, prête à affronter les mystères de la Nevermore Academy dans la première partie de la saison 2, désormais disponible en streaming sur Netflix. Pour tous ceux qui ont bingé les quatre premiers épisodes de "Mercredi" et qui attendent avec impatience la suite diffusée dès le 3 septembre prochain, vous pouvez vous consoler en réécoutant sa bande-son éclectique et enivrante.

Alors que Lady Gaga devrait bientôt dévoiler son titre inédit écrit tout spécialement pour "Mercredi", voici la liste des morceaux qui composent la bande-originale de cette première partie de saison.

Épisode 1 - Un malheureux nouveau départ

“My Favorite Things” by The Lennon Sisters

“Un Mundo Raro” by Chavela Vargas

“Tropical Island” by Barry Lipman Singers

“Kiss Me” by Sixpence None the Richer

“Um Oh Ah Yey” by MAMAMOO

Prokofiev’s Romeo and Juliet Op. 64, Act 1: Dance of the Knights

“No Time To Cry” by Sisters of Mercy

“Nevermore Alma Mater” by Pitch Slaps

“Dancing in the Dark” by Bruce Springsteen

Épisode 2 - Un moindre malheur ?

“You Really Got Me” by The Kinks

“The Marriage of Figaro” by Voi Che Sapete (Pantheon Classics)

Verdi’s “Dies Irae” (Pantheon Classics)

Épisode 3 - Tous les malheurs sont dans la nature

“La Cumparsita” by Roberto Alagna

“I Walked with a Zombie” by Roky Erickson

Wagner’s “Ride of the Valkyries”

“Bad Moon Rising” by Creedence Clearwater Revival covered by Cast

“Besame Mucho” by Pedro Vargas

“Losing My Religion” by R.E.M. covered by GnusCello

Épisode 4 - Un malheur fou