"Mercredi" : bientôt la saison 3 ? Jenna Ortega répond

​La série "Mercredi" de Tim Burton, inspirée de l'univers de la Famille Addams, a rapidement conquis le public dès sa sortie sur Netflix. Portée par la performance de Jenna Ortega dans le rôle-titre, la fiction a été saluée pour son ambiance gothique et son humour noir. Face à ce succès, une deuxième saison est en préparation, avec une sortie prévue en 2025. ​

Si les créateurs de la série, Alfred Gough et Miles Millar, ont exprimé leur ambition de développer l'histoire sur plusieurs saisons, Jenna Ortega a également confirmé que l'équipe réfléchissait déjà à des idées pour une potentielle troisième saison.



"Nous n'avons pas reçu de réponse officielle, mais je sais que les scénaristes sont... Avec une série comme celle-là, vous voulez en quelque sorte prendre de l'avance. Je pense donc qu'ils sont en train de s'amuser et de lancer des idées", a-t-elle confié à Collider. En somme, bien que la saison 3 de "Mercredi" n'ait pas encore été officiellement confirmée par la plateforme rouge, les déclarations des créateurs et de l'actrice principale laissent présager une volonté de prolonger l'aventure.