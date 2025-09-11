"McWalter" : où et quand voir le film de Mister V ?

Ne l’appelez plus Mister V mais… McWalter ! Le YouTubeur français le plus drôle de sa génération nous revient dans un nouveau projet inattendu : un film inspiré du personnage le plus célèbre de ses sketchs, l’agent secret McWalter.
Le synopsis ? Après avoir éliminé un "méchant" qui menaçait le monde, McWalter se retrouve accusé à tort d’avoir commis plusieurs crimes et attaques dans différents pays. Comprenant qu’un large complot se profile, il prend la fuite dans l’espoir de démasquer le véritable auteur des faits.
Pour lui donner la réplique, le créateur de contenu s’est entouré d’un casting 5 étoiles, de Géraldine Nakache à Vincent Dedienne, en passant par François Berléand ou encore William Lebghil. La réalisation est signée Simon Astier ("Visitors", "Mercato"), frère d’Alexandre Astier ("Kaamelott").
"McWalter" est à retrouver, dès le 12 septembre, sur Prime Video.