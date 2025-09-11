"McWalter" : où et quand voir le film de Mister V ?

Ne l’appelez plus Mister V mais… McWalter ! Le YouTubeur français le plus drôle de sa génération nous revient dans un nouveau projet inattendu : un film inspiré du personnage le plus célèbre de ses sketchs, l’agent secret McWalter.

Le synopsis ? Après avoir éliminé un "méchant" qui menaçait le monde, McWalter se retrouve accusé à tort d’avoir commis plusieurs crimes et attaques dans différents pays. Comprenant qu’un large complot se profile, il prend la fuite dans l’espoir de démasquer le véritable auteur des faits.