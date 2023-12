Matthew Perry: Jennifer Aniston encourage ses fans à soutenir la fondation de l’acteur

Jennifer Aniston dévastée par la mort de Matthew Perry

Jennifer Aniston a été bouleversée par l'annonce de la mort de son ami Matthew Perry, à seulement 54 ans. Le 15 novembre dernier, l’actrice a rendu un hommage poignant à son ancien collègue. «Avoir à dire adieu à notre Matty a été la vague d’émotions la plus intense de ma vie. Je n’avais jamais connu cette expérience auparavant. Nous l’aimions profondément. Il était une part de notre ADN.», pouvait-on lire sur son compte Instagram.

La star a conclu son message en mettant en avant l’amour fraternel qui existait entre elle et le comédien: «Matty, je t’aime tellement et je sais que tu es complètement en paix et libéré de toute douleur. Repose en paix petit frère. Tu égayais toujours mes journées».