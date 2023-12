Matthew Perry : Jennifer Aniston dévoile son dernier message avant sa mort

« Je lui envoyais littéralement des SMS ce matin-là. » Le 28 octobre dernier, Matthew Perry a été retrouvé mort chez lui, à Los Angeles, dans son jacuzzi. Un mois et demi plus tard, Jennifer Aniston lève le voile sur les échanges de textos entre elle et l'acteur regretté.

Dans un entretien accordé à Variety, l’interprète de Rachel assure qu’il se portait bien : « Comme il le disait, il était heureux et en bonne santé », explique-t-elle avant d’ajouter : « Il avait arrêté de fumer. Il se remettait en forme. »

« Il me manque beaucoup »

À ses côtés lors de l'interview pour Variety, Reese Witherspoon, partenaire de Jennifer Aniston et petite sœur de cette dernière dans « Friends » a rebondit sur ses propos : « C'est important que les gens le sachent. » Ce à quoi a répondu Jennifer Aniston : « Oui, c'est important. Je veux que les gens sachent qu'il était vraiment en bonne santé et qu'il prenait soin de lui. Il menait une vie saine. Il a travaillé très dur. Le combat a été difficile », avant de soupirer : « Il me manque tellement. Il nous manque à tous. Il nous aura tellement fait rire, c’est dur ».

Jennifer Aniston en a également profité pour parler des nombreuses marques de soutien et d’amour qu’a reçu Matthew Perry ces derniers mois. « J'espère qu'il saura qu'il était aimé d'une manière qu'il n'aurait jamais pensé l'être », conclue l’actrice de 54 ans.