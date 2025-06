"Malcolm" : pourquoi l'interprète de Dewey sera-t-il absent du reboot ? Bryan Cranston brise le silence

Quasiment vingt ans après son arrêt, "Malcolm" revient sur nos écrans avec une mini-série événement qui sera diffusée sur Disney+ cette année. La suite de la célèbre sitcom se déroulera de nos jours, alors que Malcolm et sa fille Leah sont contraints de revenir dans le cocon familial pour célébrer le 40ème anniversaire de mariage de Hal et Loïs.

Tandis que la majorité du casting original a répondu présente, l'un des acteurs mythiques de la série américaine manque à l'appel : il s'agit d'Erik Per Sullivan, qui incarnait Dewey, le petit frère de la bande. Une nouvelle que déplore son papa de fiction, Bryan Cranston, alias Hal.

Interrogé à ce sujet dans le podcast "Fly on the Wall", Bryan Cranston a expliqué avoir échangé avec Erik Per Sullivan. "J’ai parlé à Eric et je lui ai dit : 'Hé, on a la série ! Elle va revenir.' Il m’a répondu : 'Oh, c’est fantastique !' Et j’ai dit : 'Oui, on a hâte que tu reviennes.' Il m’a répondu : 'Oh, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, je ne veux pas le faire. Mais c’est fantastique !'", a raconté l'acteur américain.

Pourquoi Erik Per Sullivan ne veut-il pas revenir ?

Remplacé par Caleb Ellsworth-Clark dans la future mini-série, le comédien s'est en effet complètement éloigné des plateaux de tournage dès la fin de "Malcolm" en 2006. "Il va à Harvard en fait, a expliqué Bryan Cranston. Il est très intelligent et il est en train d’obtenir sa maîtrise à Harvard. Il m’a dit : 'Oh mon Dieu, non, je n’ai pas joué depuis l’âge de 9 ans ou quelque chose comme ça. Je ne suis donc pas intéressé.'"