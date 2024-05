« Mad Max » : le réalisateur revient sur le clash entre Charlize Theron et Tom Hardy

La série des « Mad Max » montre un monde post-apocalyptique, empli de violence et d’action. Le 22 mai prochain, Anya Taylor Joy et Chris Hemsworth se rendront coup pour coup dans le nouveau volet de la saga signée George Miller et intitulé « Furiosa ».

En pleine promotion de ce nouvel opus, le cinéaste australien est revenu sur le tournage compliqué du précédent film de la saga : « Mad Max : Fury Road », sorti en 2015. Avec 380 millions de dollars engrangés en box-office, ce film a battu le record de bénéfices de la série incarnée en son temps par Mel Gibson. Si le succès est indéniable, le tournage n’a pas été simple, notamment en raison des tensions qui sont apparues entre les deux rôles principaux : Charlize Theron et Tom Hardy.