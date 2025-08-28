"Ma vie avec les Walter Boys" : quand pourrait sortir la saison 3 sur Netflix ?

Jugée plus mature et dramatique que la précédente, cette nouvelle salve d'épisodes se conclut sur un retournement de situation qui risque d'impacter fortement la famille Walter. Mais que les fans soient rassurés, une suite est déjà en préparation. En effet, Netflix a confirmé la production d'un troisième chapitre de "Ma vie avec les Walter Boys".

Ce que l'on sait de la saison 3

La suite de la série est en cours de production depuis le 6 juin 2025. La plateforme de streaming semble d'ailleurs se préparer pour une sortie entre mi et fin août 2026. Un calendrier ambitieux compte tenu du délai.

Côté casting, les acteurs principaux : Noah LaLonde (Cole), Nikki Rodriguez (Jackie) et Ashby Gentry (Alex) reprendront bien évidemment leurs rôles. Quant au reste de la distribution, on devrait également retrouver Sarah Rafferty (Katherine), Corey Fogelmanis (Nathan) et Isaac Arellanes (Isaac).