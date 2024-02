«Lucifer» sur Netflix : Tom Ellis partant pour la suite ?

Après six saisons à succès sur Netflix, la série «Lucifer» a tiré sa révérence en 2021 ! Ce show mettait en avant les aventures de Lucifer, interprété par Tom Ellis, qui quitte son royaume des ombres pour venir se distraire à Los Angeles. Il n'hésite pas à faire usage de son don pour forcer les gens qu'ils croisent à révéler leurs désirs les plus profonds et inavouables ! Il va rencontrer la belle Chloé, une policière et l’aider à retrouver le meurtrier d'une chanteuse.

Depuis la fin de la série, il y a trois ans, les fans se demandent quand ils pourront retrouver le comédien britannique Tom Ellis sur leurs écrans. Bonne nouvelle, l’acteur fait sa réapparition dans la comédie qui promet d’être un carton, «Players», sur Netflix, visible dès ce 14 février.

Bientôt le film «Lucifer» ?

Ce retour de Tom Ellis laisse le public espérer un comeback de la série «Lucifer». Pourrait-il y avoir une septième saison ? Tom Ellis ne serait pas contre mais souhaite revenir différemment…

Dans un épisode du podcast "Inside of You" de Michael Rosenbaum, l'acteur s’est confié sur une possible suite de la série à succès. «Comme je l'ai déjà dit, j'ai l'impression qu'en ce qui concerne la télévision, nous avons fait le tour de la question. La seule chose qui me ferait revenir serait un film.» a-t-il ainsi expliqué avant d’ajouter : «Il ne s'agit pas de le faire pour le plaisir de le faire. Il faudrait que nous approuvions le scénario et tout le reste.»